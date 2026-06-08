U javnosti se godinama šuška da voditelji Vanja Bulić i Ruška Jakić imaju vanbračno dete, a poznati voditelji su svojevremeno javno govorili o ovoj temi.

Gostujući zajedno u emisiji "Amidži šou" Ruška i Vanja su demantovali ove spekulacije.

- Vanja, da li je istina da ti i Ruška imate vanbračno dete? - upitao je Ognjen Amidžić, a Ruška je odmah objasnila kako je pokrenuta priča o vanbračnom detetu.

- Gostovao je Vanja u nekoj emisiji i otkrio da mi imamo vanbračno dete. Pozvala sam njegovu ženu i pitala: "Da li je normalan ovaj tvoj muž?". On me zove i kaže da je to osveta - započela je Ruška i nastavila:

"Za ovo ću ti se osvetiti"

- Imao je neke cipele i ja podignem, kad ono piše 500 dinara, znači on je došao pravo od obućara, njega ga bilo sramota. Rekao je tada: "Za ovo ću ti se osvetiti" - ispričala je Ruška.

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