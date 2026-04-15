Pevačica Zorica Marković ne preza od toga da javno i iskaže svoje mišljenje o kolegama sa domaće javne scene.

Prilikom sinoćnog gostovanja u emisiji "Amidži šou" Markovićeva je odlučila da odgovori na intrigantna pitanja pratilaca sa društvene mreže Instagram, te je detaljno progovorila o odnosima na estradi.

Zorica je uvek imala oštre stavove o Lepoj Breni, a sada je iskoristila priliku da pred kamerama još jednom iskaže mišljenje o njoj.

- Ona je uspela, stvarno je zvezda. Ali prema meni, ja sam takav utisak stekla, uvek gleda sa visine. Deli ljude na one koji su manje ili više bitni, nadobudna je - rekla je Zorica Marković, a potom se osvrnula na izjavu o pevačici Katarini Živković.

"Kaća je sada dama"

Nakon komentara o Breni, osvrnula se i na mlađu koleginicu Katarinu Živković, upoređujući njen nekadašnji stil života sa današnjim.

Zorica je istakla da je Kaća ranije bila čest gost njenih kafana, ali da joj se taj period njenog života i ponašanje nisu sviđali.

- Sada je ona dama, ima svoje detence, svoj život, vodi računa o karijeri. To je sasvim druga Kaća od one koja je dolazila u moje restorane, to ponašanje mi se nije dopadalo - iskrena je Markovićeva.

