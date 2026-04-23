Nakon gostovanja Mirze Selimovića na koncertu Jakova Jozinovića, pričali smo o „hajpu“ koji ga prati i koliko može da traje, ali i o mladim izvođačima na sceni, a među kojima je pohvalio i Džejlu Ramović.

Bio si gost kod Jakova Jozinovića na koncertu. Kako komentarišeš taj „hajp“ oko njega, da li će to vremenom splasnuti?

- Niko ne može da zna šta će biti u budućnosti, ali meni on deluje jako iskreno. Rođen je za scenu, uživa u tome i publika ga voli. Kada je bila ona neka priča oko Novog Sada, ja sam mu pisao podršku. On je dete od 20 godina i ne treba ga uvlačiti u politiku ili stvari koje nisu deo naših života. On je došao iz malog mesta u Hrvatskoj i okupio omladinu u Beogradu, šta ima lepše od toga? Sutra će to biti neki Bosanac, prekosutra neko drugi, kao što su Adi Šoše ili Džejila. Bitno je da guraju svoju priču.

Kako komentarišeš to što na takmičenjima u Srbiji često najveću slavu dožive takmičari koji nisu iz Srbije?

- Nema tu pravila. Postoji dosta kolega iz Srbije koji su godinama više radili u Bosni nego ovde. Često te negde drugde bolje prihvate, pa onda tvoji kažu: „E, stvarno je dobar“. To je dugotrajan proces. Svaki put kreće od nekog dna. Neko ima sreću da odmah „zakuca pod prečku“, ali treba se tu zadržati. Publika ne voli folirante i pročita te pre ili kasnije. Ne bih to delio na Bosnu, Srbiju ili Hrvatsku.

Pomenuo si Džejlu Ramović. Mnogi smatraju da je sa takvim talentom do sada već trebalo da ima arene i nekoliko albuma. Šta ti misliš?





- Da je trebalo tako da bude, verovatno bi se i desilo. Razgovarao sam sa njom o tome i sigurno postoje razlozi zašto ide tim tempom. Ona zaslužuje mnogo i verujem da će sve doći na svoje mesto. Džejla je jedan od naših najvećih talenata, nju volim privatno kao sestru jer je odrasla pred mojim očima. Kada potpuno ostvari svoju koncertnu priču, mislim da će se tada najbolje osećati - rekao je Mirza za Alo.