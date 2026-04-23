Voditelj Predrag Sarapa krije privatni život od očiju javnosti, a zapravo, itekako ima čime da se pohvali.

Ima čak dva braka iza sebe, a obe supruge vešto skriva.



Zanimljivo je da se Sarapa već decenijama bavi javnim poslom, a nikada nije pokazao svoje partnerke, ni bivšu ni sadašnju suprugu. Godine 2022. godine odjeknula je vest da se ponovo oženio.

On je tada podelio prve utiske nakon intimnog venčanja.

- Da, oženio sam se drugi put sa mojom ljubavi. Presrećan sam, evo nas, slavimo. Odlučili smo se za najintimniju varijantu, tu smo sa kumovima, a veliko slavlje organizovaćemo na Svetog Nikolu, rekao je Sarapa, a njegova druga supruga ima neobično ime, Lada.



Prvi brak Predraga Sarape okončao se neslavno, što je bio razlog da voditelj svoju intimu skrije od javnosti.

Nikada se nije saznalo šta je bio razlog propasti Sarapinog prvog braka, a on je utehu ponašao u noćnim izlascima, druženju sa prijateljima i alkoholu.

Malo ko je bio obavešten o tome da Sarapa nije dugo čekao da uplovi u novu romansu, isto tako skriveno i daleko od javnosti on pre tri godine po drugi put venčao.

Mnogi su pokušavali da saznaju kako izgleda Sarapina supruga, a oni koji poznaju zaljubljeni par otkrivaju da se oženio pravom lepoticom.

O voditelju javnost malo toga zna, pa je on tako jednom prilikom otkrio da ga za posao budi majka.

– Čovek nikad ne može da se navikne na rano ustajanje, ali nekako uhvati taj ritam buđenja u isto vreme. Budim se deset-petnaest minuta pre nego što zazvoni alarm i samo nekoliko puta mi se dogodilo da zakasnim na posao jer nisam čuo zvono. Ipak, navijem oba mobilna telefona i zamolim mama Soku da me probudi, rekao je Sarapa svojevremeno.

