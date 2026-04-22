Iako je decenijama jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima, Lepa Brena se finansijski ne oslanja isključivo na pevačku karijeru, već je i uspešna poslovna žena.

Pored toga što je donedavno bila vlasnica muzičke imperije, javnosti je manje poznato da ona već decenijama vodi i ugostiteljski biznis u Novom Sadu.

Danas, uprkos bogatstvu, Brena vodi neobičan kosmopolitski život, u kojem joj, kako sama kaže, više od kuće odgovara veliki kamper.

Malo je poznato da je nekadašnja vlasnica gigantske muzičke produkcije (Grand produkcije) još davne 1993. godine pokrenula mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Reč je o kiosku brze hrane u kojem se pretežno prodaju pljeskavice, a ovom poslu se dodatno posvetila nakon prodaje svoje muzičke kuće.

- Iako svi znaju da je Brena prodala "Grand produkciju", retko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila, pljeskarnicu. Punih 29 godina u centru Novog Sada poseduje taj lokal, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica - rekao je izvor blizak pevačici za Republiku.