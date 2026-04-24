Poznata voditeljka Snežana Dakić doživela je neprijatnost kada je povređena u Beogradu. Tada je stigla u Urgentni centar sa povredama na glavi, a u toku je dijagnostika

Napadnuta je jer se osumnjičenom nije svideo njen parfem. Kako je saopštio MUP, napadač je, kako se sumnja, 4. aprila 2022. godine, na uglu Hilandarske i Palmotićeve ulice, oštećenu gađao kamenom koji je udario u njen automobil, a potom se odbio i pogodio ženu u glavu.

Pedesettrogodišnjakinji je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, gde su joj konstatovane lake telesne povrede. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Čovek je išao za mnom, da situacija bude bizarnija, on je izašao iz lifta moje zgrade, a prvi put ga vidim, ne poznajem čoveka, čak sam mu se javila. Sigurna sam da tu nema nikakvog predumišljaja, on je slučajno bazao gore. Neka komšinica ga je videla na petom spratu, nije bio ni kod koga. Izgledao je kao beskućnik, vukao je neka kolica. Izašao je iz zgrade za mnom, došla sam do kola, i viknuo je, ali ga nisam dobro čula, pa sam mu rekla: "Ne razumem šta me pitaš", a on mi je odgovorio: "Je l' ti odvrćeš razređivač u zgradi? Smrdi. Idem za tobom, ne mogu da dišem, gušim se". Odgovorila sam mu da je to moj parfem i prihvatila to sa humorom, jer sam videla da nije sav svoj - rekla je Snežana, a zatim je dodala:

- Krenula sam da otključam auto i u tom momentu se on savio i dograbio kamen, možda ga je imao i sa sobom. Udario je u šoferšajbnu i odbio se meni u glavu. Tako je zabolelo. Uhvatila sam se za glavu i svuda se slivala krv, a on je psovao i otišao - ispričala je ranije Dakićeva za domaće medije.

