Jedan od najtraženijih pevača mlađe generacije, Mirza Selimović, posetio je redakciju portala Alo! povodom velikog uspeha nove pesme ''Da neko pita''.

Pesma je izašla pre nekoliko nedelja i još uvek je u trendingu. Informacija kaže da je taj tekst stajao tri decenije u fioci. Kako ti to zvuči?

- Neverovatno, zaista. Pre svega moram da kažem da, kada jedna takva pesma uđe u trending, a nema ništa komercijalno u sebi, to znači da su se ljudi uželeli kvalitetnije muzike i tekstova koji imaju smisla. To me ohrabruje i vraća mi nadu. Drago mi je što je ta pesma toliko godina čekala baš mene. Baš sam nedavno rekao Bebi, neverovatno mi je da je pesma „doživela punoletstvo“, a da je niko do sada nije snimio. Izgleda da mi je bila suđena.

Beba Balašević, ćerka Đorđa Balaševića, napisala je tu pesmu sa samo 16 godina. Kako si reagovao kada si to saznao?

- Bilo mi je neverovatno. Prvo, to je jedan jako zreo tekst za nekoga ko je tada bio tako mlad. Beba mi je ispričala da je pesma nastala iz njene tinejdžerske ljubavi prema jednom momku. Pominju se konkretna mesta, poput tog bistroa gde je izlazila, i to pesmi daje posebnu težinu. Najlepše su mi pesme koje imaju „slike“, one koje možeš da vizuelizuješ dok ih slušaš. Ovo je definitivno jedna od najlepših pesama koje sam snimio u karijeri. Hvala ti, Bebo, zaista.