Pevačica Hanka Paldum svojevremeno je optužila Lepu Brenu da joj je navodno "otela" pesmu, zbog čega je bila veoma tužna i razočarana.

Paldum se prisetila perioda kada je pripremala novi album i već uvežbala numere koje je planirala da uvrsti na izdanje.

Međutim, u poslednjem trenutku doživela je neprijatno iznenađenje.

- Tada sam krenula da skupljam pesme za album i već sam ih bila navežbala. Bile su tu dve pesme Miše Markovića. Međutim, na samom polasku iz Sarajeva meni Miša javlja kako je, nažalost, jednu od pesama već dao Breni. Bila sam jako tužna i razočarana i nisam htela nijednu njegovu pesmu - ispričala je Hanka.

Iako je kompozitor pokušao da je umiri nudeći joj drugu numeru, pevačica je u tom trenutku bila previše pogođena da bi to odmah prihvatila.

-On mi kaže kako ima jednu drugu odličnu pesmu koju treba da čujem i probam, ali ja nisam htela ni da čujem. Međutim, kad sam došla u studio, čekao me je tamo i zamolio da poslušam tu drugu pesmu. Učinilo mi se da nije loša, ali nije imala taj adrenalin, taj naboj koji sam tada tražila. Bila je to pesma "Pamtim još". Snimila sam je bez volje, ali Bog me je nagradio i počastio - zaključila je za 24sata.hr.