Ovakvi troškovi izazvali su podeljena mišljenja među roditeljima – dok jedni smatraju da je to preterivanje, drugi ipak izdvajaju velike sume kako bi deci priuštili nezaboravan rođendan.

Koliko košta dečiji rođendan u Srbiji

U većim gradovima, posebno u Beogradu, cene rođendana u igraonicama su među najvišima. Za proslavu sa dvadesetak dece roditelji često izdvajaju od 200 do 500 evra, dok luksuznije varijante mogu dostići i 1.000 evra.

Iako većina roditelja ne može ili ne želi da izdvoji toliki novac, realnost je da su i “obične” proslave postale znatno skuplje nego ranije.

Slična situacija i u regionu

Slični trendovi zabeleženi su i u Hrvatskoj. Jedna majka iz Zagreba podelila je da je za rođendan svog deteta platila 450 evra, što je za nju bio veliki šok jer je ranije izdvajala znatno manje.

Njena objava izazvala je veliku diskusiju na društvenim mrežama, gde su se roditelji sukobili oko pitanja – da li su skupi rođendani zaista potrebni.

Da li su skupe proslave opravdane?

Mnogi roditelji smatraju da su današnje rođendanske proslave izgubile suštinu i da se sve više pretvaraju u pokazivanje statusa.

Prema njihovom mišljenju, važnije je kvalitetno vreme provedeno sa detetom nego luksuzne igraonice, tematske zabave ili skupe aktivnosti poput kartinga.

Sa druge strane, ima i onih koji ističu da zbog nedostatka prostora, vremena ili dvorišta nemaju drugu opciju osim organizovanja proslave u igraonici.

Kako organizovati jeftiniji rođendan

Roditelji koji žele da smanje troškove često biraju jednostavnije varijante proslave:

manji broj zvanica

proslave kod kuće ili u dvorištu

izleti u prirodi ili piknik

bazen ili park kao mesto okupljanja

Ovakve proslave ne samo da su povoljnije, već često ostaju i lepše u sećanju dece.

Različiti pogledi roditelja

Diskusija na društvenim mrežama pokazala je koliko su stavovi podeljeni. Dok jedni smatraju da su visoke cene rezultat velike potražnje, drugi upozoravaju da se deci šalje pogrešna poruka o vrednostima.

Ipak, mnogi se slažu u jednom – najvažnije je da dete bude srećno, bez obzira na to koliko je rođendan koštao.

Cene dečijih rođendana nastavljaju da rastu, ali izbor načina proslave i dalje zavisi od roditelja. Bilo da je u pitanju luksuzna igraonica ili jednostavno druženje kod kuće, najvažnije je da slavlje ostane u lepom sećanju deteta.