Ovo je jedna od najsrećnijih nedelja u godini za svaki horoskopski znak jer je Venera ove nedelje u konjunkciji sa Jupiterom u Raku.
Ovo su dve najpovoljnije planete u astrologiji i retko se ovako spoje, spajajući kvalitete obe kako bi stvorile negovajuću energiju. Ovo se neće ponoviti 2026. godine, pa ako imate nekoga posebnog sa kim želite da provedete vreme, sada je vreme jer je ovo jedan od najboljih dana u godini za ljubav i povezanost.
13. juna, Venera ulazi u Lava, gde ostaje do 9. jula. Tokom ovog vremena, svi ćemo želeti da budemo malo više primećeni, čak i ako to nije naša tipična priroda. Tokom sledećeg meseca, svačije unutrašnje dete će želeti da se vrati u zabavnije i razigranije vreme kada je sve i svašta izgledalo moguće. Ovo je obično jedno od najromantičnijih doba godine.
Mlad Mesec 14. juna je u Blizancima, i reč je o primanju i analiziranju informacija, kao i o ćaskanju. Značajne veze se mogu izgraditi u ovom trenutku kroz ideje i razgovor, posebno ako je u pitanju neko značajan ili nova ljubavna veza.
Ovan
Ako postoji bilo kakvo trenje u vezi, ono će se rešiti do sredine nedelje. Ova nedelja je posvećena učenju i shvatanju da su emocionalna sigurnost i pravi osećaj pripadnosti ono što ljubav zaista znači.
Budite otvoreni o tome šta zaista želite ove nedelje, Ovnovi, jer je sada vreme za iskren razgovor o tome kuda stvari idu.
Bik
Planetarna poravnanja ove nedelje kreću se ka stvarima koje najviše cenite u vezi, uključujući duboku vezu i osećaj sigurnosti i bezbednosti.
Želite da se osećate kao da je vaš partner na istoj strani kao i vi. Više niste spremni na kompromise, a ako veza ne deluje sigurno, verovatno ćete otići dalje.
Blizanci
Vaš mlad mesec na dan rođenja pada 14., Blizanci. Ovo služi kao resetovanje za sledeću godinu u vezi sa vašim nadama i težnjama.
Sa tri planete u Raku, vaši ciljevi će verovatno uključivati vezu koja se oseća iskreno i sigurno i koja definitivno ima budući potencijal.
Rak
Sa tri planete u vašem horoskopskom znaku ove nedelje, uključujući Jupiter i Veneru, trebalo bi da se osećate prilično dobro, posebno ako ste u kompatibilnoj vezi!
Zračite magnetizam prema drugima, Rakovi. Ova nedelja predstavlja pravi prekretni period u vašem romantičnom životu ove godine i nećete prihvatiti ništa manje od onoga što vam čula govore da bi trebalo da bude.
Lav
Još uvek ste pod moćnim energijama punog Meseca koji je pao u vašu petu kuću ljubavi 31. maja, što ovo čini odličnim vremenom da upoznate nekoga novog ako ste slobodni.
Mlad Mesec 14. pada u vašu 11. kuću, koja vlada nadama i željama. U ovom trenutku, Lave, tražite emocionalno sigurnu, istinsku vezu i nećete se zadovoljiti ni sa kim ko je nepredvidiv ili ko ne deli vaše vrednosti.
Devica
Ovo je nedelja komunikacije usmerene na srce (i možda nećete biti toliko analitični i skloni preteranom razmišljanju).
Došli ste do tačke u kojoj shvatate da nema smisla maskirati ljude ili ponašanje koje vam je uznemirujuće ili neprikladno. Zanima vas samo ono što je stvarno i ima iskren potencijal.
Vaga
9. jun vam donosi jedan od najromantičnijih trenutaka u godini sa konjunkcijom Venere i Jupitera, Vaga. Ovo je prelepa nedelja za razvijanje dubljih veza sa nekim posebnim ili započinjanje nove veze.
Rak je vezan za ognjište, dom i porodicu, a to važi čak i za vazdušne znake! Možete planirati putovanje tokom mladog Meseca 14. juna ili upoznati nekoga ko živi daleko.
Škorpija
Konjunkcija Venere i Jupitera 9. juna predstavlja prelep trenutak za vas jer je Rak tako kompatibilan znak. Sada je vreme da isplanirate romantično bekstvo ako su stvari zakazale u vašoj vezi, a to će vam dati priliku da se vratite na pravi put.
Ako ste slobodni, Škorpije, ove nedelje ćete verovatno upoznati nekoga ko živi na daljinu ili je rođen u drugom delu sveta.
Strelac
Pošto je pun Mesec 31. maja pao u vaš horoskopski znak, a mlad Mesec 14. maja u vašu kuću partnera, ovo je posebna nedelja kada su u pitanju veze, Strelče.
Obično ste skloni avanturama i uzbuđenju, ali sa tri planete u Raku, učite vrednost emocionalne sigurnosti i nekoga ko se iskreno brine, za razliku od prolaznih veza.
Jarac
Ova nedelja bi mogla biti jedan od najznačajnijih za Jarčeve kada je u pitanju ljubav. Konjunkcija Jupitera i Venere dešava se u vašoj kući braka i posvećenih veza 9. juna.
Ako ste slobodni, ovo je odličan dan za upoznavanje nekoga novog, i ako se to desi, bićete oduševljeni!
Vodolija
Ovo je veoma romantična nedelja koja označava promenu u vezi na bolje. Mlad Mesec pada u vašu petu kuću ljubavi, započinjući značajan pozitivan dvonedeljni period kada je u pitanju ljubav i veze.
Vodolije, ove nedelje možete se osloniti na nešto sa više posvećenosti i izdržljivosti. Ako ste slobodni, ovo je jedna od onih nedelja kada biste gotovo sigurno mogli upoznati nekoga novog.
Ribe
Ovo bi mogla biti najbolja nedelja u godini, Ribe, i blagosloveni ste kada je u pitanju ljubav, jer konjunkcija Venere i Jupitera pada u vašu petu kuću ljubavi.
Ako ste slobodni i tražite partnera, najverovatnije ste već upoznali nekoga značajnog ove godine sa Jupiterom u vašoj petoj kući. Ako niste, sada je vreme. A ako upoznate nekoga ove nedelje, verovatno će postati veoma važan za vašu budućnost, piše Your tango.
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