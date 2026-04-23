Pevačica Ilda Šaulić pojavila se danas, 23. aprila, na promociji nove pesme duetske pesme Marine Tadić i Ivana Simića.

Kao i uvek, Ilda je odisala elegancijom, a za ovu priliku obukla je upečatljivu, šarenu kombinciju, dok je na licu imala minimalno šminke.

Šabanova ćerka je pred medijima otkrila sa kim bi ona volela da snimi duet.

- Sa Tanjom Savić, volim je još od njenih početaka, kad je bila u Zvezdama Granda. Crna je, a ja plava, a i imamo sličan senzibilitet. Mislim da bi to bilo interesantno, samo kada bi se našla neka dobra pesma - rekla je Ilda.

Potom se osvrnula i na kumu Zoricu Brunclik, kada je progovorila o njenom zdravstvenom stanju.

- Želim joj da se što pre oporavi. Mislim da njen oporavak ide dobro i verujem da će iz svega toga izaći kako treba. Zorica je veliki borac i sigurno će i ovu bitku pobediti. Nisam u kontaktu sa njom, ali moja mama jeste - istakla je Ilda, pa se osvrnula na Zoričin povratak u Pinkove zvezde.

- Divno ako se vraća, jedva čekamo, hvala Bogu da je tako - izjavila je Ilda Šaulić.

O zlatnoj kruni koja se pojavila na grobu Šabana Šaulića

- Iskreno ne znamo ko je doneo tu krunu, to je doneto kad je bila godišnjica. Javno se zahvaljujem ko god da je, ona i dalje stoji tamo gde treba da stoji i to je zaista divan znak pažnje - rekla je Ilda.

