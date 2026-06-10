Posle devet godina braka poznata glumica Jelisaveta Orašanin i naš proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić doneli su konačnu odluku da stave tačku na svoj brak i zvanično se razvedu.

Uprkos velikom interesovanju javnosti za ovaj neočekivani krah braka poznatog para, do sada se ni Jelisaveta ni Miloš nisu javno oglašavali, odlučivši da zadrže potpunu tišinu o razlozima svog rastanka.

Ono što je posebno privuklo pažnju njenih pratilaca i obožavalaca jeste njeno ponašanje u virtuelnom svetu.

Iako je Jelisaveta inače izuzetno aktivna na društvenim mrežama, poslednjih dana se potpuno povukla i nestala sa interneta.

Međutim, jedan interesantan detalj svima je zapao za oko, uprkos razvodu i novoj ljubavi, glumica na svom zvaničnom Instagram nalogu još uvek nije promenila podatke, te i dalje ponosno nosi prezime svog bivšeg muža, gde joj i dalje piše Jelisaveta Orašanin Teodosić.

Inače, na mrežama i dalje drži fotografije na kojima je Teodosić.

Smuvala 11 godina mlađeg kolegu

Jelisaveta Orašanin je započela ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, tvrde domaći mediji.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je navodno ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenosi Blic, Jelisavetin novi izabranik je 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur koji je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube.

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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