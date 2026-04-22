Željko Joksimović je 20. aprila 2026. godine proslavio svoj 54. rođendan uz veliko iznenađenje u studiju koje su mu pripremili porodica i prijatelji. Proslava je uključivala emotivne čestitke, a posebno je zapažena bila torta sa figurom pevača, kao i objava njegove ćerke Mine.

Jovana i Željko Joksimović slove za jedan od najskladnijih ljubavnih parova na javnoj sceni već punih 18 godina koliko su zajedno.

Kruna njihove ljubavi je njihovo troje dece, sin Kosta i ćerke Srna i Ana koji obožavaju slavlja, pa je tako danas poseban dan u njihovom porodičnom domu na Senjaku.

Već više od šest godina bračni par Joksimović osim što uživa u svakom segmentu privatnog života postali su i poslovni partneri otvorivši tri kablovske televizije i preuzevši Tanjug.

Beleže velike uspehe, pa se trude da kad god im obaveze dozvole slobodno vreme provedu sa mališanima, a posebno kada su praznici u pitanju. Oni koji imaju priliku da s parom Joksimović provode vreme kažu da oni znaju da su savršen tim i da se to oseća u njihovoj komunikaciji – svakog dana, u svakoj situaciji.



Da li ste znali kolika je razlika u godinama Željka i Jovane Joksimović ? Naime, urednica i voditeljka jutarnjeg programa će za dva dana proslaviti 45. rođendan, što znači da je Željko stariji od svoje supruge Jovane devet godina.

