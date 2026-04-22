Gostojući u emisiji kod Jovane Jeremić, Jelena Kaleuša istakla je još jednom, da u Boga ne veruje, ali da je za nju vera ono što misli i oseća.

- Vera je ono što misliš, šta ti je namera, šta osećaš, a moja namera je uvek dobra - odgovorila je Jelena Karleuša.

- Ti si veći vernik nego pola njih koje poznaje, koji se predstavljaju kao veliki vernici - nadovezala je voditeljka ružičaste televizije.

Iako pop diva ima jasne stavove po pitanju pravoslavlja, ali i zabrane konzumiranja hrane životinjskog porekla, ćerke Atina i Nika, nisu krenule njenim stopama, već stopama oca Duška Tošića koji izuzetno vodi računa o tradicionalnim običajima koje zajedno sa majkom Nikoletom sprovodi u rodnom Orlovatu.

Podsećanja radi, Jelena Karleuša je nedavno govorila o Bogu i veri, ali i o tome a li se moli.

- Poznato je da nisam vernik, ali izuzetno poštujem filozofsku stranu poimanja vere kod ljudi. Verujem na svoj način u mnoge stvari u mom čudnom i turbulentnom životu, a najviše u važnost da se drugima čini dobro. Smatram da postoji ravnoteža u našem životnom Matriksu, da se dobro dobrim vraća i da zlo ne traje zauvek! Ne molim se Bogu, ali Bog može da se protumači na razne načine: kao energija, kao karma, kao slučajnost, kao sudbina... - bila je jasna muzička zvezda.

Kako se hrane Atina i Nika?

Jelena Karleuša kćerkama Atini i Niki Tošić ne određuje šta će jesti, ali je sebi strogo zabranila meso.

- Atina je vegan, a Nika jede sve. Ja nisam neko ko deci nameće šta moraju, a šta ne moraju da jedu. One same jedu šta žele, tako da nisam od onih majki koje svoje frustracije iskaljuju na deci. Atina je sama odlučila, a Nika ide ka tome i zbog toga sam srećna. Naša trpeza je bogata voćem i povrćem. Obožavamo zamenu za meso, koja ima identičan ukus kao meso, ali pravi se od proteina graška - otkrila je Jelena, pa opet naglasila:



- Jedem mlečne proizvode, jaja, ribu, ali i to ću u budućnosti prestati. Kad je reč o prazničnim trpezama, imamo goste koji nisu vegeterijanci, ali pravimo jela koja mogu da jedu svi. Obožavam posne sarmice od zelja, prebranac, turšije, podvarak bez mesa, mimoza salatu.

