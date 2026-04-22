Sin pevača Haris Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, Kan Džinović, kako su mediji ranije pisali, uživa u ljubavi sa atraktivnom brinetom.

Dok je Haris upućen u život svog naslednika, Melina, koja se pre nekoliko dana udala za milionera Džefrija Pola Arnolda, navodno nije u dobrim odnosima sa sinom, koji nije prisustvovao njenom venčanju, dok je Đina sve vreme bila uz majku.

Pevač je svojevremeno otkrio da je upoznao snajku, ističući da je reč o divnoj devojci.

- Sin zna kakva je snajka, upoznao sam je, fina i lepa devojka. Nisam ja agencija za davanje ljubavnih saveta, da mogu davao bih ih sam sebi, ali ako zatraži pomoć od mene, dobiće je. Bio sam potpuno drugačiji u njegovim godinama, on je jedno fino dete, jedna stvar nas veže, a to je sport, ima trening dva puta dnevno i zdravo se hrani - rekao je Haris, pa progovorio o ženama:

-Svašta se nešto promenilo, žene su prilazile i ranije, ali ne u ovolikom broju, žene su sada slobodnije. Smatram da još uvek muškarac treba da napravi prvi korak. Nije da me nijedna žena nije zaintrigirala, ali to su neke žene koje su meni nedostupne. Uvek sam imao slobodu, najgora stvar koja može muškarcu da se dogodi jeste da mu žena oduzme slobodu, a još pogubnija je po nju. Šta znam, ljubav se desi, nisu moje godine za neku ljubav - istakao je pevač.

Džinović ne krije da sa sinom ima otvoren odnos i da ga često savetuje oko devojaka.

- Svom sinu sam rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Kažem mu: "Eto vidiš", a on mu kroz smeh odgovara:"Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije.