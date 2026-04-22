Bivši učesnik rijalitija Nikola Lakić, navodno se rastao od svoje dugogodišnje partnerke Aleksandre Tasić Coke, sa kojom ima sina Lazara.

Izvor blizak Nikoli Lakiću i Coki otkrio je detalje.

- Istina je da su se rastali. Rastali su se mirnim putem, nisu hteli da od toga prave nikakve skandale ni pompe, pa se zato nisu ni oglašavali. Najbitnije je da brinu zajedno o detetu i da dete nije osetilo da među njima nije sve u najboljem redu - rekao je izvor i dodao:

- Što se tiče pomirenja, najbolje je da o tome govore oni, ali je ovo ono što se zna - rekao je izvor blizak paru.

Nakon objavljivanja vesti o njihovom rastanku, oglasio se Lakić koji je potvrdio saznanja, pa je tako ukratko objasnio šta se zapravo dešava.

- Od ulaska mog u Elitu zaključno sa Farmom, taj period nas je udaljio, spojivši sa nekim porodičnim neslaganjima u prethodnom periodu...Trudili smo se da zbog deteta sve bude okej, da on to ne oseti. Da li će doći do pomirenja, iskreno ne znam, ali svakako vodimo zajedno brigu o njemu da ne oseti nikakav nedostatak - rekao je Lakić za Pink.

