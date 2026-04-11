Lepa Brena gostovala je u emisiji "Voštkast", koja se emituje na platformi Jutjub.

Govorila je na mnoge teme, ali se i dotakla početka karijere kada nije ni slutila da će uspeti da postane jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda.

- Sa 19. godina sam shvatila da ne mogu više da zavisim od roditelja i da ne mogu ništa više da mi brane. Sale Popović tada je u odelu došao u moju kuću, kako bi od mog oca tražio dozvolu da sa njima počnem da pevam. Tokom razgovora nagovestila sam da ću vanredno ići na fakultet, jer je to kod nas u kući bilo pod obavezno. Međutim, ocu se nije dopala ta ideja, jer je smatrao da je ispod svakog nivoa da budem neka "pevaljka" - započela je Brena.

"Dajte mi nedelju dana i restoran će biti pun!"

- Uspeli smo da ga ubedimo, međutim, naišla sam ponovo na prepreku. Menadžer tog restorana nije hteo ni da čuje za drugu pevačicu, jer je bio zaljubljen u tadašnju. Gledala sam ga sa razočarenjem, jer mi se ceo svet i koncept u tom trenutku ruši. Bio je mali, kao neki pacovčić u odelu. Tražila sam da ostanem sa njim nasamo, jer sam znala da moram dobiti tu šansu. Rekla sam mu: "Ukoliko za nedelju dana restoran ne bude pun, da ne može ni šibica da padne, ja se onda slažem da ne treba da pevam. Međutim, ako bude puno, hoću predsednički predsednički apartman, da puca, da mi skinete one smrdljive tapete, da blista gore sve. Drugo, hoću da moji roditelji imaju besplatnu sobu i hranu kad god budu hteli da dođu da me slušaju." Pitala sam ga jel se slaže i pružila mu ruku da se rukujemo, jako. Stegla sam ga da mu prebacim tu energiju, da bude siguran da ću ga pobediti i da ću napuniti restoran do poslednjeg mesta - ispričala je pevačica.

