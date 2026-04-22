Formiranje Slobodne zone u Priboju ponovo je otvorilo političku polemiku između vlasti i opozicije, nakon što su predstavnici Srpske napredne stranke ukazali na rezultate tog projekta.

Član Predsedništva SNS Krsto Janjušević oglasio se na društvenim mrežama, ističući da je inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića dovela do konkretnih rezultata u ovom gradu.

Kako je naveo, Slobodna zona Priboj danas zapošljava više od 700 radnika, što, prema njegovim rečima, predstavlja značajan iskorak za lokalnu ekonomiju i razvoj tog dela Srbije.

Janjušević je u objavi kritikovao stavove opozicionih predstavnika, aludirajući na izjave lidera opozicije Parandilovića, uz ocenu da se efekti ovakvih projekata ne mogu osporiti.

– Mnogo je konkretnih rezultata koje je ova politika donela, ne samo Priboju već i Srbiji – poručio je on.