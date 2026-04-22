Kaja Ostojić bez zadrške komnetarisala je aktuelna dešavanja na estradi.

Posebno iznenađenja bila je postupcima Tonija Cetinskog, za kojeg smatra da su mu zatvorena vrata na domaćem tržištu.

-Neverovatno mi je da za kilo mesa zakolješ bika. Zbog jednoj neprodatog Spensa, ti si izjavio takvu glupost i zatvorio vrata zauvek za naše tržište. Mislim da je on ovde stavio tačku kada je karijera u pitanju - rekla je pevačica.

Potom se osvrnula i na to kako danas funkcioniše muzička industrija, ističući da je hiperprodukcija dovela do toga da se gubi kvalitet i smisao muzike.

-Nije mi jasno ni šta je muzika postala danas. Štancuju se pesme non-stop. Izbacuju nešto novo. Odakle sva ta količina? Izdati album više nema smisla. Toliko je svega, sve je pretrpano i ljudi više ne mogu ni da isprate šta valja, a šta ne - objasnila je Kaja, a potom otkrila i da ne vidi sebe kao deo muzičkih takmičenja.

- To što sada radi žiri mi se ne dopada. Fokus uopšte nije na kandidatima, već na žiriju. Ne volim taj momenat šoua među članovima žirija. Nisam taj tip, ne volim da se svađam, to me uznemirava. Mogla bih da budem deo nečega gde su takmičari u prvom planu, da mogu da sa njima radim i da ih posavetujem, ali na ovaj način, ne - istakla je Ostojićeva.

