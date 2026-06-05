Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa predsednicom Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na marginama Samita Evropska unija – Zapadni Balkan, koji je okupio lidere regiona i evropske zvaničnike.

Nakon sastanka, Vučić se oglasio na Instagram nalogu „buducnostsrbijeav“, gde je istakao značaj razgovora i susreta na ovakvim međunarodnim skupovima.

– Svaki razgovor na ovako važnim međunarodnim skupovima predstavlja priliku da se dodatno učvrste političke veze, razmeni mišljenje o ključnim evropskim i globalnim temama i doprinese boljem međusobnom razumevanju – poručio je predsednik Srbije.

Čestitke danskoj premijerki

Vučić je naveo da je tokom kratkog i srdačnog susreta iskoristio priliku da uputi čestitke danskoj premijerki povodom formiranja nove vlade.

– Iskoristio sam priliku da tokom kratkog i srdačnog susreta uputim iskrene čestitke premijerki Mete Frederiksen povodom formiranja nove vlade i poželim joj uspeh u radu u ovim izazovnim vremenima – napisao je Vučić.

Predsednik Srbije i danska premijerka razgovarali su tokom samita koji je posvećen jačanju saradnje između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Lideri regiona i EU u Tivtu

U Tivtu se danas održava Samit EU – Zapadni Balkan pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana“.

Skup je okupio lidere država regiona, predstavnike Evropske unije i visoke međunarodne zvaničnike, a glavne teme odnose se na regionalnu saradnju, evropske integracije, ekonomsku povezanost i zajednički odgovor na savremene izazove.

Srbiju na ovom važnom međunarodnom događaju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji tokom dana ima niz bilateralnih susreta sa evropskim i regionalnim liderima.