Maja Šuput je prvi put otvoreno progovorila o detaljima svog razvoda od Nenada Tatarinova, a vest o rastanku krila je šest meseci.

Popularna pevačica i dugogodišnja članica žirija emisije Supertalent otkrila je da je razvod završen mnogo pre nego što je javnost saznala za njega.

- Svi su saznali u šestom mesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam podnela u prvom. Ćutala sam šest meseci“, iskreno je priznala Maja za podkast "Nema labavo by IN magazin".

Dodala je da su, uprkos razvodu, nastavili da funkcionišu kao porodica.

-Još sam tada živela sa bivšim mužem. Sve je bilo normalno, razveli smo se i otišli ​​u Dubai, Nenad, Blum i ja - otkrila je, ističući koliko im je bilo važno da održe stabilnost za svog sina.

Osim razvoda, Maja Šuput je prvi put javno progovorila i o jednom od najtežih trenutaka u svom životu, smrti svog oca Borisa.

Smrt oca je dotukla

-Jedva sam izdržala dok je bio živ, nisam mogla da gledam kroz šta prolazi. Kada mi je tata umro, mislim da nisam mogla da idem na groblje godinu ili dve - priznala je, otkrivajući koliko ju je ovaj gubitak duboko pogodio.

Njeno iskreno svedočenje je još jednom pokazalo da se iza osmeha i energije kojom pleni publiku kriju i teške, lične borbe koje je dugo nosila daleko od sebe.

