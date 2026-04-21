Maja Šuput je prvi put otvoreno progovorila o detaljima svog razvoda od Nenada Tatarinova, a vest o rastanku krila je šest meseci.
Popularna pevačica i dugogodišnja članica žirija emisije Supertalent otkrila je da je razvod završen mnogo pre nego što je javnost saznala za njega.
- Svi su saznali u šestom mesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam podnela u prvom. Ćutala sam šest meseci“, iskreno je priznala Maja za podkast "Nema labavo by IN magazin".
Dodala je da su, uprkos razvodu, nastavili da funkcionišu kao porodica.
-Još sam tada živela sa bivšim mužem. Sve je bilo normalno, razveli smo se i otišli u Dubai, Nenad, Blum i ja - otkrila je, ističući koliko im je bilo važno da održe stabilnost za svog sina.
Osim razvoda, Maja Šuput je prvi put javno progovorila i o jednom od najtežih trenutaka u svom životu, smrti svog oca Borisa.
Smrt oca je dotukla
-Jedva sam izdržala dok je bio živ, nisam mogla da gledam kroz šta prolazi. Kada mi je tata umro, mislim da nisam mogla da idem na groblje godinu ili dve - priznala je, otkrivajući koliko ju je ovaj gubitak duboko pogodio.
Njeno iskreno svedočenje je još jednom pokazalo da se iza osmeha i energije kojom pleni publiku kriju i teške, lične borbe koje je dugo nosila daleko od sebe.
