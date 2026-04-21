Obraćanje predsednika Vučića

"Za mene je posebna čast što mogu da vam se obratim. Želim da ukažem na nekoliko podataka. Nemačka je ubedljivo najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Srećan sam što imamo 87% pokrivenost uvoza izvozom. I to zahvaljujući nemačkim kompanijama koje su ulagale u našu zemlju, i jer su u lancu snabdevanja."

"Nisam slučajno mnogo puta govorio da kada se Nemačka zakašlje mi u Srbiji dobijemo upalu pluća."

"2014. su nemačke kompanije zapošljavale između 17-24.000. Danas preko 80.000 ljudi."

"Srbi vole da rade u nemačkim kompanijama jer znaju da ostaju dugo."

"Uvek pažljivo slušam reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i reči ambasadorke Konrad. Razumem primedbe, sa nekim sa saglasan. Sva vaša kritička pitanja su dobrodošla. Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ćemo ih ostaviti za drugu priliku."

"Ne mogu da podnesem činjanicu da ne možemo da rešimo problem u Kostolcu sa KFC. Lično ću da se postaram da bude rešen."

"Juče sam išao u dva mala mesta. Prošao sam pored više nemačkih fabrika u Pančevu. Zamislio sam kako bi danas bila budućnost Pančeva da nije nemačkih kompanija. Zahvaljujući vama budućnost tog dela Banata je blistava i velika. Želimo da imamo još ivesticija iz Nemačke. Nemačka uvek pronađe snagu da se vrati na velika vrata. Verujemo da će se i po tom pitanju vratiti na visoke procente rasta. Mi ćemo uložiti mnogo napora da u oblastima vladavine prava i drugim, gospođo ambasador, izvršimo reforme."

"Mi mnogo nade polažemo u EXPO, u sopstveni rad. Ne bismo to uspeli bez vaše zemlje."

"Mi smo mnogo truda uložili. Naša stopa javnog duga je bila preko 70%, danas je 41%. Hvala vama na ogromnom interesovanju koje ste pokazali prema Srbiji."

"Srbija je u prethodnim godinama privlačila 60% investicija na celom Zapadnom Balkanu."