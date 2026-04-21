Iz Moskve je stigla jasna i oštra poruka koja bi mogla ozbiljno da utiče na odnose u regionu — Rusija tvrdi da je potpuno spremna da nastavi isporuke nafte Mađarskoj, ali da sve sada zavisi od poteza Kijeva.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da tehnički nema nikakvih prepreka za nastavak transporta preko naftovoda „Družba“, ali da je protok zaustavljen zbog odluka ukrajinske strane.

– Rusija je potpuno spremna i ima ugovorne obaveze prema Mađarskoj – rekao je Peskov, naglašavajući da je prekid nastao nakon poteza Kijeva.

On je dodao da je sada sve u rukama Ukrajine.

– Sve zavisi od toga da li će Kijev ponovo otvoriti gasovod i prestati sa pritiscima. Mi smo spremni da ispunimo ono što smo potpisali – poručio je portparol Kremlja.

Igra velikih — odluke koje menjaju tok

Ova izjava dolazi u trenutku kada se energetska situacija u Evropi dodatno komplikuje, a svaki potez na relaciji Moskva–Kijev može imati direktne posledice po snabdevanje i stabilnost tržišta.

Peskov je jasno stavio do znanja da Rusija ne vidi problem sa svoje strane, već da ključ leži isključivo u odlukama ukrajinskih vlasti.

Kremlj prati i trku za šefa UN

Govoreći o globalnim temama, Peskov se osvrnuo i na izbor budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ističući da će Rusija aktivno učestvovati u konsultacijama.

– Biće to složen proces i mi ćemo biti deo tih razgovora – rekao je on.

Posebno je izdvojio Rafaela Grosija, direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, za koga je rekao da Kremlj ima veoma pozitivno mišljenje.

– Dobro ga poznajemo i u stalnom smo kontaktu, posebno zbog sve složenijih pitanja vezanih za nuklearnu bezbednost – naveo je Peskov.

Upozorenje Evropi: raste napetost

Na kraju, Peskov je komentarisao i navode o mogućim nuklearnim vežbama Francuske i Poljske, istakavši da takve informacije dodatno podižu tenzije.

– Potrebno je prvo razjasniti detalje, ali ovakve vesti pokazuju da Evropa ide ka daljoj militarizaciji i nuklearnom jačanju – upozorio je on.

Poruka iz Moskve je jasna — energetska sigurnost i političke odluke sve su više isprepletane, a naredni potezi mogli bi da imaju posledice koje daleko prevazilaze same granice regiona.