Nataša Alimpić proslavila se tokom učešća u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”, prošle sezone, a ove godine sreću je oprobala u "Pinkovim zvezdama"

Sada je pred našim kamerama progovorila o tome šta se dešavalo iza kamera, kao i kakvi su članovi žirija privatno.

- Mogu ti reći i više nego što sam ja očekivala, dogurala sam do četvrtfinala. Zaista, zavidno za moja očekivanja tada, jer sam se ja prijavila potpuno neočekivano. Nisam se nešto specijalno pripremala, nisam mnogo radila, ali sam se trudila da dam sve od sebe. Najviše sam polagala nade u svoju emociju i taj čudan izbor pesama koji je mene obeležio u tom takmičenju - započela je Nataša.

- Bosanac mi je bio mentor, dosta stvari sam naučila od njega, bila je to dobra saradnja i novo iskustvo. Prosto, želela sam da se oprobam u tim takmičarskim izazovima, iako nisam imala prilike do tada. Pre toga sam snimila dve svoje pesme i nisam se takmičila, ali mi je sve to delovalo jako zanimljivo i primamljivo. Želela sam da odmerim svoje snage sa drugima i osetim taj doživljaj ispred žirija. To mi je bilo najbitnije. Imala sam jako veliku tremu, čak sam samu sebe negde sputavala. Bilo je destruktivno, jer me je trema previše ubijala. Zadovoljna sam, ali mi je krivo što nisam ušla u finale. Smatram da sam zaslužila to prošle godine, i pogodilo me je iskreno. Znam da su ljudi koji su došli do finala sada nigde ne pojavljuju i nisu iskoristili taj uspeh, dok ja ulažem trud, snimam i pojavljujem se. Dosta toga sam objedinila da napravim muzičku karijeru, i za jedan start je to jako dobra osnova, pa mi je krivo zbog toga – rekla je pevačica.

- Tremu sam imala do samog kraja. Kad gledam snimke i svoje facijalne ekspresije na svakoj pesmi, vidi se – prevrtanje očima, ruke su mi se tresle bez razloga. Ali dobro, na tome se radi, i zato sam ove godine to negde prevazišla u drugom takmičenju - priznala je Alimpijevićeva.

Kako bi prokomentarisala izjavu Viki Miljković u vezi Dragana Stojkovića Bosanca i toga da, kako ona kaže, “nijednu zvezdu nije napravio”?

- Ako ćemo iskreno, ni Viki nije izgradila nijednu zvezdu iz tog takmičenja. Promoviše onog dečka, Nermina, ali ne vidim neki veći uspeh.

Kakav je Bosanac kao mentor, privatno i profesionalno?

- Duhovit, koncizan, kratak. Kod njega je sve jasno. U dve reči ti kaže šta je dobro, šta nije i kako da to promeniš. Nema puno priče koja davi. Prvi put mi je rekao: “Čovek sam koji ne priča puno, malo izadrt i strog, ali je tu za sva tvoja pitanja i savete.” I to je ispunio, nemam šta da kažem.

