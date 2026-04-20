“Preživljavamo nekako. Kako kažu, vreme leči sve mogu, da kažem da vreme ne leči sve nego je još teže, pogotovo kad se laže. Kada on nije došao njima da otvori vrata, da im pruži pomoć, šta očekujete od njega, šta očekujete od ovakvog čoveka, ako je čovek”. Ovako govori Goran Đorđević, deda po majci nastradale devojčice Iskre S. (3) koja je poginula 10. Juna prošle godine u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Malče, kada je, kako se sumnja, na kombi “fijat dobro” u kojem se nalazila sa porodicom, “seatom” naleteo Ivan Stefanović (24) iz Zaječara.

Đorđević je došao u Viši sud u Nišu, na suđenje Stefanoviću, u majici sa natpisima “Istina za Iskru” i “Sjaji večno Iskra” i potpisom “Deda meda”, kako ga je zvala nastradala devojčica.

“Okrivljeni ima pravo da se brani lažima, koliko sam ja shvatio i raspitivao se o tome, svi ostali moraju da govore istinu da ne bi podlegli krivičnom gonjenju. A istina je pogažena još te noći kad se desio udes. Ja ne mogu da vam kažem na koji način jer trenutno nisam ovlašćen za to na koji način i šta je radio i kako je radio te noći. Njemu na dušu”, rekao je Đorđević nakon današnjeg ročišta.

On je prethodno bio na mestu nesreće, na ulazu u selo Malča, gde je zapalio sveću, ostavio cveće i poklone za nastradalu devojčicu. On je na pitanje kako ocenjuje način na koji se okrivljeni brani pred sudom rekao da je “ljigava”.

“Njegova odbrana je ljigava i ne samo njegova nego i njegove porodice, nisu se izvinili nisu izjavili saučešće. Onog dana kada sam ja došao po telo nastradale Iskre tamo na mestu gde se to desilo, tog jutra kada smo došli, bila je ostavljena korpica cvećem, bez imena. To znači da su oni bili, da ih nešto pogađa tamo”, poverava se deda nastradale Iskre.

On se poverio novinarima da je za nesreću u kojoj je poginula njegova unuka saznao iz medija.

“Kasno smo obavešteni, tek ujutru. Ja sam pročitao iz medija da se dogodio udes, to je zaprepašćenje da nas niko nije obavestio od 00.30 časova, kada se desilo, do ujutru. Navodno se rođaci ne obaveštavaju a njegova porodica je sve to znala i tu je ova istina”, kaže Đorđević.

On navodi da se zalaže za istinu i da je zbog toga takav natpis na njegovoj majici.

“Neki kažu ima Boga, neki kažu nema Boga, neki kažu ima pravde, neki kažu nema pravde može da se kupi. Bog zna za nešto, ja sam za istinu. Nje nema, imate onu lepu pesmicu od Tome Zdravkovića, ja njoj uvek pustim”, priča Đorđević na ivici suza.

Majka nastradale devojčice još uvek se bori sa teškim fizičkim i psihičkim posledicama udesa i nije mogla da prisustvuje suđenju. Ona je u udesu teško povređena a za smrt ćerke, po rečima Đorđevića, saznala je tek skoro tri nedelje nakon udesa

“Rođendan moje ćerke je 3.jula, mala Iskra rođena je 4. jula. Ona je bila majčin poklon. Ćerka nije znala do 3. jula da je nastradala, kada je počela da se raspituje kako ćemo proslaviti rođendan. Iz suda su valjda bili tad, tog 3. jula da je nešto pitaju. Ima tamo podaci pa vide valjda da tog dana ne treba doći. Ja to ljudski gledam, nisam pravnik. I ovom što Vam govorim, pričam iz srca i duše, to me boli”, veli Đorđević.

