Pevačica Nataša Alimpić bila je gost naše redakcije, kada je progovorila o krađi bakšiša među kolegama.

Tom prilikom otkrila je i da se njoj desila situacija, navodeći da je veliku neprijatnost doživela od koleginice i bivše rijaliti učesnice Sandre Čaprić.

- Mislim da je to zastupljenije više nego što se priča o tome. To nikome ne ide u prilog, svi radimo podjednako. Niti mi možemo bez muzičara, niti oni bez nas. Krađa je nešto što je nedopustivo - započela je Nataša.

- Ne doživljavaju to kao krađu i ne nazivaju je tako. Lično sam imala situaciju sa Sandrom Čaprić. Pevala je jedan blok, od pola sata, sat, angažovana je na brzinu. Uzela je pozamašnu cifru i otišla bez pozdrava, jer smatra da joj se može. Kada sam joj se javila, rekla mi je da ima sa gazdom dogovor i da sam ja nesposobna jer ne znam da uzmem bakšiš - otkrila je Alimpićeva.

- Da si najveća zvezda, nemaš prava da uzimaš moj hleb, znači da ti nemaš ljudskosti. Naša dobra volja je da nekome damo mirofon, ali da uzme pare, to je nedopustivo. Dogovorila se sa grazdom da uzme bakšiš, a da on nju ne plati. Takođe sam imala takve ponude, to se ne prihvata. Nikada to ne bih uradila - istakla je pevačica.

- Znači ako ti sad uzmeš nekoliko hiljada evra, a nakon toga ne bude više bakšiša i mi odemo kući bez dinara, znači da si ti pametnija od nas? Ne, ti si nevaspitana, lopov i ne treba da se baviš ovim poslom - objasnila je Nataša.

- Posle toga, je to demantovala. Tj rekla da je takav dogovor imala sa gazdom, a mene nazvala pogrdnim imenima. Ne bih volela da imam epitete kakve ona ima, pa ću bre da se vodim time da ne znam da uzmem bakšiš nego da se ponašam kao ona - zaključila je Alimpijevićeva za Alo.

