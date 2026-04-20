Takmičar u "Zvezdama Granda" Rizo Feratović napravio je pravu pometnju u studiju na Košutnjaku.

Pevačica Sanja Vučić je bila njegov mentor, međutim on nije dobio prolaz od žirija što je pevačicu izbacilo iz takta.

Zbog toga je odlučila da kolegama pokaže zube, budući da su komentarisali njegovo pevanje kao "dosadno" i "smorno", pa je ušla prvo u verbalni okršaj sa Đorđem Davidom.

Njihova rasprava završila je na društvenim mrežama, a mnogi su podržali mladu pevačicu u tome što je sigurna, istrajna i konstruktivna u objašnjenju.

- Lutkica Sanja Vučić najkompetentnija i najobrazovanija u ovom takmičenju, postavila na mesto ovog sujetnog Djordja Davida, plus tako kulturno odgovorila i Dari i Ani i Kebi. Bravo lutko! - ističe se na društvenim mrežama.

Sanja je odlučila da Đoru objasni neke stvari, te je pohvalila svog kandidataka opisavši ga kao perfektnog iako se žiri sa tim nije slagao.

- Molim te, "on pojma nema". Ajde, molim te. Ajde tebe da čujem, slušala sam tvoje izvedebe - govorila je Vučićeva.

- Verujem da većina žirija nije upoznato sa repertoarom koji je Rizo pevao i nikad nisu čuli te pesme, ne znaju kako se te pesme pevaju. Rizo je bio perfektan, tačan kao sat, energija nikad bolja, ja sam se naježila na prvoj pesmi do kraja. Nije fer da se pevač komentariše na osnovu repertoaru "nije mi se svideo repertoar, malo je tužan..." - govorila je Sanja.

- Mnogo je crno, mračno...mene si smorio, mnogo mi je bilo mračno - dodala je Ana Bekuta.

- Ne postoji sluh za takve pesme? Zar zaista ovde treba da se pevaju samo vesele pesme? To je takva tehnika pevanja i on je odradio tako kako treba, da se peva drugačije ne može. Da je pevao čisto, to bi bilo pogrešno. Đole bi to rekao. Budi iskren Đole. Drugo kao ne možeš to da osetiš, naravno da može, on je muzikalan, ima sluha razvaljuje i šokirana sam ovim rezultatom - nastavila je Vučićeva.

- Od 1. do poslednje note si bio falš u 2. pesmi, odgovorno ti tvrdim - rekao je Đorđe.

Mili se uključio u polemiku poručivši da momak ne treba da kopira bilo koga, već da bude za sebe.

- Vratićete snimak, videćete momak je razvalio - nastavila je Sanja, na šta se Keba nadovezao:

- Nisam ga ja nagrdio - ubacio se Keba.

- Nagrdili ste ga svi zajedno - rekla je Vučićeva.

