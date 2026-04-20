Kantonalno tužilaštvo Travnik formiralo je predmet o slučaju bebe koja je pala u šaht 11. marta 2026. godine kod ambulante u Rudniku, na području Travnika, saznaje „Dnevni avaz“. Beba, rođena 2024. godine, zadobila je povrede prilikom pada.

Povodom predmetnog događaja u ovom Tužilaštvu je formiran predmet broj: T06 0 KTA 0039582 26. Postupajući tužilac u ovoj fazi postupka preduzima službene radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja – odgovorili su iz Kantonalnog tužilaštva Travnik na upit „Dnevnog avaza“.

Na pitanje da li su roditelji bili prisutni uz dete, iz Tužilaštva su rekli da je roditelj bio prisutan.

Tužilaštvo u ovoj fazi postupka nema raspoložive informacije o zdravstvenom stanju deteta – dodali su iz Tužilaštva.

Kako je ranije potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona za „Dnevni avaz“, 11. marta 2026. godine u 12.30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila, primljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u šaht velike dubine upalo dete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo telesne povrede. Beba je zatim prebačena u KUM Sarajevo. Uviđaj na mestu događaja izvršili su policijski službenici OKP-a Policijske uprave Travnik, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca, dodali su iz policije.

