Mlada nada muzičke scene koja je svojim glasom i autentičnošću osvojila srca publike, Anđela Stojković, polako ali sigurno krči svoj put ka samom vrhu estrade. Nakon hitova "Biografija" i "Crne ptice", Anđela za naš portal otvoreno govori o teškom detinjstvu, ali i planovima za preseljenje u Beograd.

Odrasla si sa bakom i dekom. Koliko su oni ponosni, a koliko uplašeni zbog posla kojim se baviš?

- Jako su ponosni i uvek plaču zbog mog uspeha, ali postoji i strah. Uskoro treba da se preselim u Beograd i oni brinu kako ću se snaći. Iako sam za njih još uvek mala, snalažljiva sam i zrela osoba. Nikada nisu bili protiv toga da budem pevačica, čak su me oni i gurali pre nego što sam sama postala svesna da to želim. Savetuju me da se ne uzvezdim, da ih se uvek sećam, da budem svoja i da se čuvam lošeg društva. To mi je stalno u glavi gde god da odem. Saša je upoznao moju baku i rekao im je da moraju da me čuvaju jer je današnja omladina specifična.

Hoće li neko živeti sa tobom u Beogradu? Pominjala se i baka?

- Rekla sam joj da može, ali mi je žao dede da ostane sam, treba mu "ženska ruka". Možda bude sa mnom mesec dana dok se ne uhodam, ali ona ima 58 godina, zdravstvene probleme i ne voli beton, više voli svoj Požarevac. Čekam vozačku dozvolu pa da se napokon preselim. Radiću za njih. Kuća nam je super sređena, ali bih volela da renoviram drugi sprat, iako neću tu živeti. Želim da im doprinesem koliko god mogu i da ih nikada ne obrukam.

Na Instagramu si objavila sliku svog oca uz vrlo emotivan tekst. Šta se zapravo dogodilo?

- Nažalost, nisam provela dovoljno vremena sa njim i žao mi je što nije doživeo moj uspeh. Razboleo se i otišao za samo nedelju dana. Imao je ogroman strah od zubara. Zub se pokvario, stvorio se gnoj koji se slio u pluća. To je bio horor.

Teško ti je što on nije tu da vidi tvoje uspehe?

- Da, i kako vreme prolazi, sve je teže. Ne verujem u ono da "vreme leči sve". Ne pokazujem to pred svima, ali kad sam sama, isplačem se. Srećom, imam dečka, tetku i porodicu sa kojima mogu o svemu da pričam. Tetka mi je zamenila majku u mnogim stvarima.

Šta je sa tvojom majkom?

- Moji su se rastali kad sam imala godinu dana. Odrasla sam uz tatu jer je on imao bolje uslove. Ne krivim nju, bolje što su se rastali nego da sam rasla uz svađe. Čujemo se, ona me podržava, ali tetka je bila tu za sve one "ženske teme" o kojima nisam mogla sa babom ili tatom. Tetka je mlada, '94. godište, pa se bolje razumemo.

