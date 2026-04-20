Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao otvaranju novog železničkog mosta preko reke Tamiš. Nakon obilaska i obraćanja predsednik je odgovarao na pitanja novinara. Novinarka Alo! upitala je predsednika za komentar na to što se od lobiranja Đokića za lobiranje u Briselu do toga da se prethodnih nedelja kroz konferenciju Zeleno levog fronta sa stranim gostima, radi na tome da unazade Srbiju da ostanemo bez sredstava za škole, bolnice? Ona je upitala predsednika: Da li je reč o koordinisanom političkom delovanju protiv interesa Srbije?

Takođe, upitala je predsednika i kako komentariše to što su blokaderi tri dana nakon izbora u Mađarskoj, bili u euforiji verujući da će se isti scenario preslikati na Srbiju, a onda je usledilo i priznanje da „nema srpskog Mađara“, tada su praktično pali u političku depresiju? Kako to komentarišete?

- Što se tiče bilo čije depresije, euforije, i svega drugog, ja sam racionalan čovek, niti padam u depresiju niti sam euforičan. Kada pobeđujemo ja sam tih, nešto sam hrabriji i glasniji kada gubimo, jer je potrebno ljude ohrabriti, tako to ide kod normalnih ljudi, ali uvek čestitam, za razliku od naših protivnika koje danas predvodi jedan visokointelektualni dvojac Đokić- Bodiroga. Ovaj drugi ja mislim tri rečenice ne može da sastavi. U životu to nisam video. A ovaj ne ume da sastavi te tri rečenice ako mu pre toga nije napisano kako da ih izgovori. Ali nevezano za sve to, oni su ozbiljni kandidati i mi to prihvatamo i borićemo se. Da li rade protiv interesa svoje zemlje - nema nikakve sumnje. Oni to govore sa velikim oduševljenjem, ali ne rade oni od juče to. Godinu i nešto dana su nam rušili zemlju - kada se neko od njih pojavi i kaže zamislite vlast nam je uništila univerzitet i školstvo. Razorili su nam zemlju, uništili mnladost, školu i univerzitete. Izbacili iz koloseka više od 10.000 diplomaca, razvalili su sve pa krive druge, ne postoji veći bezobrazluk.

Predsednik je potom dodao da narednih dana očekuje razgovor sa Peterom Mađarom.

- Verujem da ćemo nastaviti da gradimo dobre odnose između naših bratskih naroda i naših prijateljskih zemalja, što se tiče njihovih želja i svega drugog - to oko želja i realnosti nema baš mnogo veze sa istinom. Realnost je nešto što svakoga na kraju pogodi. Ja znam da ako bih bio protivkandidat Đokiću za predsednika Vlade Srbije, znam da su mi šanse male, znam koliku podršku dobijaju spolja, znam koliko novca će da dobiju, šta će da urade. Ali sam mnogo mlađi i perspektivniji od njega, imam više snage od njega... Verujem da bolje poznajem Srbiju i probleme Srbije, i za razliku od njega brinem o problemima ljudi, hoću da razgovaram sa njima, čak i sa njim i sa svima drugima. A on neće ni sa svojim predsednikom da razgovara - konstatovao je predsednik.

