Od 4. maja 2026. godine Radio Beograd 1 uvodi značajnu novinu u svoj program - umesto dosadašnje emisije "Uhvati dan", slušaoci će jutro započinjati uz potpuno novi format pod nazivom "Jutro je…".

Nova emisija emitovaće se svakog radnog dana od 6:30 do 11 časova, dok će vikendom trajati od 6:30 do 9 časova, čime će pokriti najvažnije jutarnje termine i ponuditi sadržaj prilagođen savremenim navikama publike.

"Jutro je…" donosi moderan multimedijalni koncept, koji kombinuje tradicionalno radijsko iskustvo sa digitalnim platformama. Poseban akcenat stavljen je na interakciju sa publikom, pa će program, osim što će moći da se sluša, biti dostupan i u vizuelnom formatu.

Emisiju će voditi prepoznatljivi voditeljski parovi - Arijana Handan i Aleksandar Drobac, kao i Maja Bogunović i Jana Rokić, dok će vikendom uz slušaoce biti Nada Babić.

U fokusu novog jutarnjeg programa biće teme od značaja za svakodnevni život građana, uz dodatni prostor za nauku, kulturu i mlade.

Slušaoci će imati priliku da prate najvažnije aktuelne događaje u realnom vremenu, ali i da čuju mišljenja relevantnih sagovornika koji će analizirati društvene teme.

Program će objediniti i najkvalitetnije sadržaje iz ponude radija i televizije, uz pažljivo odabranu muzičku matricu koja povezuje prepoznatljive hitove i aktuelne muzičke tokove.

