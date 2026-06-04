Vest da osveštanih trakica na Pojasu Presvete Bogorodice više nema pokrenula je lavinu reakcija među građanima koji su na poziv SPC danas masovno pristizali na pet adresa u Beogradu i pomagali u pakovanju. Večeras, oko 19 sati stigla je nova količina osveštanih trakica.

Podsetimo, prema podacima koje je objavila Srpska pravoslavna crkva (SPC), od 20. maja Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se 576.793 vernika, a taj broj je u međuvremenu dodatno porastao. Približno toliko je podeljeno trakica, a dopuna je u međuvremenu stigla iz manastira Vatoped.

Veliki broj ljudi koji je prethodnih dana dolazio da se pokloni svetinji uzimao je ove trakice, pa su zalihe u međuvremenu potrošene, te se zbog njihovog nedostatka oglasilo više parohijskih domova u Beogradu i pozvali građane da pomognu u pakovanju trakica koje će svoj put nastaviti do Hrama Svetog Save, a onda i do vernika.

Šta kada nestanu trakice

U slučaju nedostatka trakica koje simbolično predstavljaju pojas Presvete Bogorodice, iz Hrama Svetog Save ističu da svaki vernik može da ponese krstić ili ikonicu i da ih položi na kivot za blagoslov.

akođe, trakice mogu inače da se poruče na zvaničnom sajtu manastira Vatoped sa Svete Gore, međutim, kako se navodi na njemu - zbog nepredviđene potražnje, trake Svetog pojasa nisu dostupne do daljeg obaveštenja.

"Trudimo se da što pre rešimo problem. Hvala vam na strpljenju i razumevanju!", piše na sajtu.

Kako prenosi Hram TV, stotine osveštenih trakica, blagoslovenih na Časnom pojasu Presvete Bogorodice uručene su i pacijentima, lekarima, medicinskim sestrama i osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

“Trakice su sa brigom i ljubavlju uručivane pacijentima koji se leče od najtežih bolesti”, navodi se.

(Blic)