Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold venčali su se juče, nakon čega su priredili gala slavlje u Portofinu, gde se okupio sam krem svetskog i domaćeg džet-seta.

Melina je na venčanju promenila čak tri venčanice, a u jednoj od njih je pozirala i na jahti svog supruga koja vredi oko 10 miliona evra.

Njena prijateljica, koja je očigledno i bila zadužena za izgled mlade, objavila je selfi sa jahte nakon venčanja, dok je Melina u ruci držala šampanjac i nazdravljala.

Melina je zvanično uzela suprugovo prezime i od sada je gospođa Melina Arnold.

Dala otkaz obezbeđenju

Nakon napada dotičnog člana obezbeđenja na novinarke iz Srbije, i to ispred opštine u Monaku, njega nije bilo na svadbi u Portofinu.

Melina mu je, ipak, dala otkaz, jer se očigledno nije osećala sigurno.

BONUS VIDEO: