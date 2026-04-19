Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold venčali su se juče, nakon čega su priredili gala slavlje, a u stopu ih je pratio jedan član obezbeđenja, sve do odlaska u Portofino, gde su se okupili gosti.

Naime, nakon napada dotičnog člana obezbeđenja na novinarke iz Srbije, i to ispred opštine u Monaku, radnika obezbeđenja nije bilo na svadbi u Portofinu.

Melina mu je, ipak, dala otkaz, jer se očigledno nije osećala sigurno.

Oni su u Portofinu došli sa kumovima, bez ijednog člana obezbeđenja, što je začudilo mnoge.

Nismo znali da li gledamo venčanje ili akcionu scenu, našalio se jedan od prisutnih turista. Čovek je bio svuda, levo, desno, pa opet ispred objektiva. Kao da igra finale Lige šampiona

Iako je njegova namera bila jasna da zaštiti mladence od objektiva čini se da Melina Galić nije bila oduševljena ovakvim performansom. Prema rečima izvora bliskih novopečenim mladencima , jasno mu je stavljeno do znanja da njegov angažman tu ispred opstine se završava.

-Rečeno mu je, vrlo kulturno ali odlučno, da nema potrebe da nastavi da radi - tvrdi izvor.

Da li je u pitanju bio nesporazum, prevelika revnost ili jednostavno različita očekivanja ostaje da se nagađa. Ono što je sigurno jeste da je neobični „ples“ obezbedjenja ispred kamera novinara jedna od glavnih anegdota sa venčanja o kojem se već danima priča.

Alo/Kurir

