Sjedinjene Države očigledno ulaze u novu, opasniju fazu krize sa Iranom. Dok je prekid vatre još formalno na snazi, iz Vašingtona stižu signali da se paralelno vode razgovori o nastavku sporazuma, ali i da se ozbiljno razmatraju potezi koji bi mogli da gurnu dve strane nazad u otvoreni sukob. U isto vreme, američka mornarica gomila snage od Crvenog mora do Arapskog mora, dok se iz Teherana šalju poruke da će svaki brod koji se približi Ormuskom moreuzu biti tretiran kao meta.

Predsednik SAD Donald Tramp je 18. aprila sazvao sastanak u Beloj kući kako bi razgovarao o krizi oko Ormuskog moreuza i tekućim razgovorima sa Iranom, objavio je Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike. Taj sastanak usledio je u trenutku kada je tenzija naglo podignuta iranskom objavom o obnavljanju zatvaranja Ormuskog moreuza, strateške tačke kroz koju prolazi oko 20 odsto svetskih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa.

Prema istom izveštaju, iranska objava i prijavljeni napadi na brodove u plovnom putu došli su manje od 24 sata nakon što je Tramp izjavio da bi sporazum o okončanju rata mogao da bude postignut „u roku od dan ili dva“. U Vašingtonu je, po svemu sudeći, vrlo brzo postalo jasno da se situacija ne kreće u pravcu smirivanja, već da se opet vraća na ivicu otvorene eskalacije. Aksios je naveo i da bi, ukoliko uskoro ne dođe do proboja, rat mogao da se nastavi već narednih dana, upravo kada bi prekid vatre trebalo da istekne.

Na sastanku u Beloj kući, prema navodima američkih medija, učestvovali su potpredsednik Dž. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i ministar finansija Skot Besent. Prisutni su bili i šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, direktor CIA Džon Retklif i načelnik Združenog generalštaba Den Kejn. Sama lista prisutnih pokazuje da se nije razgovaralo samo o diplomatiji, već i o vojnom, finansijskom i obaveštajnom odgovoru na razvoj događaja.

U posebnom izveštaju Volstrit džurnala navodi se da se američka vojska sprema da se u narednim danima ukrca na tankere za naftu povezane sa Iranom i da zapleni komercijalne brodove u međunarodnim vodama. Ako se taj scenario zaista aktivira, to bi značilo da Vašington više ne želi da pritiska Teheran samo sankcijama i političkim porukama, već i direktnim presretanjem brodova na moru.

Prema tom izveštaju, SAD proširuju svoju kampanju na ceo svet i nameravaju da ciljaju brodove koji prevoze iransku naftu van Persijskog zaliva, kao i brodove koji transportuju oružje koje bi moglo da podrži Islamsku Republiku. Takav potez ne bi ostao ograničen na jedan region niti bi bio samo simbolična demonstracija sile. To bi bio direktan udar na iranske trgovinske i logističke tokove, sa neizbežnim posledicama po bezbednost plovidbe.

Obraćajući se novinarima ranije tog dana u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da se Iran „malo umiljao“ i da je „želeo ponovo da zatvori moreuz“, uz poruku da SAD ne mogu biti ucenjivane. Istovremeno je naveo da Vašington nastavlja razgovore sa Iranom i da očekuje da će do kraja dana znati da li će strane nastaviti sa sporazumom. Tako se iz iste prostorije u istom danu čuju dve poruke, jedna da se razgovori nastavljaju, druga da američka vojska priprema mere koje mogu gurnuti situaciju nazad u rat.

Kao odgovor na najnoviju američku eskalaciju, mornarica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde uputila je otvoreno upozorenje svim brodovima u regionu. U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu Sepah njuz navodi se da nijedan brod, bilo koje vrste, ne sme da napusti svoje sidrište u Persijskom zalivu i Omanskom moru i da će svaki pokušaj približavanja Ormuskom moreuzu biti tretiran kao saradnja sa neprijateljem. U toj formulaciji više nema diplomatskog ulepšavanja, brod koji prekrši upozorenje biće meta.

Dok se političke i vojne poruke razmenjuju sve oštrijim tonom, na moru se već vidi gomilanje snaga. Najveći američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford, ponovo je ušao u vode Bliskog istoka, rekla su dva američka odbrambena zvaničnika agenciji Asošijeted pres 18. aprila. Ford je, prema njihovim rečima, prošao kroz Suecki kanal zajedno sa dva razarača sa vođenim raketama, USS Mahan i USS Winston S. Churchill, i sada deluje u Crvenom moru.

To raspoređivanje dolazi posle više od mesec dana provedenih u Mediteranu, gde je nosač bio zadržan i zbog velikog požara u prostoriji za pranje veša, koji ga je primorao da privremeno ode u luku radi popravki. Uprkos tome, Ford je ove nedelje oborio rekord za najduže raspoređivanje američkog nosača aviona još od Vijetnamskog rata.

Na Fordu se nalazi 8. Air Wing nosača aviona sa više od 70 ratnih letelica, uključujući F/A-18E/F Super Hornet, elektronske jurišne avione EA-18G Growler i avione za rano upozoravanje E-2D Hawkeye. Njegov povratak u Crveno more znači da SAD sada imaju drugi nosač aviona u regionu, pored USS Abraham Lincoln, koji trenutno operiše u Arapskom moru.

Istovremeno, USS George H. W. Bush takođe se kreće ka regionu i trenutno se nalazi kod obale Južne Afrike. Očekuje se da bi u narednim danima mogao da se pridruži Lincolnu u Arapskom moru. Pored Lincolna u tom prostoru nalazi se i 31. ekspediciona jedinica marinaca, uz brod nosač aviona Tripoli i još dva amfibijska jurišna broda. Ka istom regionu kreće se i 11. ekspediciona jedinica marinaca, na još tri amfibijska jurišna broda, uključujući Boxer.

Ovo pomorsko gomilanje dolazi baš u trenutku kada se dvonedeljno primirje sa Iranom bliži kraju. Diplomatski napori očigledno ne napreduju tempom koji bi Vašington smatrao dovoljnim, a istovremeno se na moru postavlja raspored iz kojeg se jasno vidi da američka strana želi da ima i opciju brzog prelaska iz pregovora u vojno delovanje.

U toj šemi Lincoln i Bush mogli bi da podržavaju amfibijske operacije na iranskoj obali uz 31. i 11. ekspedicionu jedinicu marinaca, sa ciljem da se Ormuski moreuz ponovo otvori. Ford će, po svemu sudeći, ostati u Crvenom moru kako bi držao pod pritiskom Hute u Jemenu, koji bi u slučaju napada na Iran mogli da pokušaju da zatvore Bab el Mandeb, tačku koja povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i dalje sa Indijskim okeanom.

