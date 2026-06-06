Mladen Mijatović je zabrinuo brojne pratioce kada je na svom Instagram profilu objavio snimak u kom je simulirao da mu je pozililo.

Sedeći u svom automobilu Mladen je istakao da se oseća loše, te je potražio pomoć.

- Molim vas za pomoć, vozio sam i iznenada osećam gušenje u grudima, ne mogu da dišem i trne mi leva ruka. Samo mi pomozite, ne osećam se dobro - rekao je Mladen koji je ubrzo otkrio da je u dobrom stanju, te da je samo demonstirao na koji način funkcioniše uređaj koji šalje pomoć u ovakvim situacijama.

Kupuje čvarke na pijaci

Mladen Mijatović je u poslednjem periodu veoma aktivan na svom Instagram profilu gde svakodnevno prikazuje detalje iz poslovnog, ali i privatnog života.

Tako je nedavno otišao na pijacu odakle je i nastala fotografija koju je objavio.

Naime, njega su uslikali za tezgom dok je kupovao čvarke, a Mijatović je otkrio da će se, nakon dobrih zdravstvenih analiza, počastiti čvarcima.

- Zdravstveni rezultati odlični. Vreme je da se počastim zimskim bombonama. Ništa bez čvaraka - napisao je Mladen.

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