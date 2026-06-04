Njihova veza, obeležena teškom borbom protiv bolesti, završila se na način koji je ostavio dubok emotivni trag kod miliona ljudi.

Robi (27) iz Severne Karoline i Keli upoznali su se tokom studija na univerzitetu Elon, ne sluteći koliko će njihova zajednička budućnost biti teška. Njihov život se promenio 2024. godine kada je Robiju nakon povrede dijagnostikovan Juingov sarkom, redak i agresivan oblik raka kostiju.

Usledile su godine intenzivnog lečenja u Bostonu, gde je Robi prošao kroz desetine ciklusa hemoterapije, zračenja i transfuzija krvi. Iako je u jednom trenutku delovalo da je bolest ušla u remisiju, borba se nastavila.

Nakon kratkog perioda nade, bolest se vratila u još agresivnijem obliku. Stanje se pogoršavalo, a Robi je prebačen na palijativnu negu. Uprkos teškoj situaciji, Keli nije napustila njegovu stranu.

U jednom od najemotivnijih trenutaka, Keli je predložila venčanje u bolnici. Ceremonija je održana u Bostonu, u prisustvu porodice i prijatelja, dok su se Robi i Keli držali za ruke, razmenili zavete i izgovorili sudbonosno “da”.

Snimak venčanja koji je Keli objavila na TikToku ubrzo je postao viralan i izazvao snažne reakcije širom sveta.

Samo deset dana nakon venčanja, 25. aprila, Robi je preminuo nakon teške borbe sa bolešću. Keli je ostala uz njega do poslednjeg trenutka, a njihova priča je ostala kao simbol ljubavi, odanosti i zajedničke borbe u najtežim trenucima.

Iako nisu dobili godine braka koje su želeli, njihova priča je ostavila snažan utisak i podsetila mnoge koliko ljubav može biti snažna čak i u najtežim okolnostima.