Pop zvezda Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner upravo su u centru pažnje svetskih medija zbog svog venčanja.



Par je najpre u potpunoj tajnosti obavio intimno građansko venčanje u Londonu 31. maja 2026., a odmah nakon toga fokus javnosti prebacio se na Italiju, tačnije na Siciliju, gde se organizuje njihova spektakularna, višednevna proslava od 5. do 7. juna.







Proslava je osmišljena kao trodevni događaj smešten u istorijskom i kulturnom srcu Sicilije, Palermu i okolini:

Glavna baza (Villa Igiea): Ovaj kultni luksuzni hotel sa pet zvezdica sa pogledom na Sredozemno more kompletno je rezervisan za mladence i njihove goste. Par je rezervisao čitave spratove apartmana, a hotel je zatvoren za javnost tokom vikenda proslave.

Mesto ceremonije (Villa Valguarnera i Lo Spasimo): Glavna svečanost i raskošan prijem planirani su u veličanstvenoj Vili Valguarnera smeštenoj u Bagheriji nadomak Palerma. Ova istorijska palata iz 17. veka poznata je i po tome što se pojavljuje u uvodnoj špici hit serije The White Lotus.

Kao druga magična lokacija za delove ceremonije pominje se Lo Spasimo obnovljena gotička crkva bez krova u samom Palermu, gde se sudbonosno "da" izgovara pod otvorenim nebom.

Organizacija i budžet

Za koordinaciju ovog ultra-luksuznog događaja angažovana je Alesandra Grilo (Alessandra Grillo), jedna od najtraženijih organizatorki luksuznih venčanja u Italiji (koja je radila i čuveno venčanje Kjare Feranji i Fedeza). Procenjuje se da troškovi ove sicilijanske proslave iznose oko milion funti (preko 1,1 milion evra).

Preduzete su i neviđene mere bezbednosti, okolne ulice oko lokacija su zatvorene, rezervisani su privatni terminali na aerodromu u Palermu, a svi zaposleni su morali da potpišu stroge ugovore o tajnosti NDA.

Savršeni stajling i modne kombinacije

Dok je za londonsko opštinsko venčanje Dua Lipa izabrala šik beli sako-suknju brenda Schiaparelli, za Siciliju se sprema pravi modni spektakl. Prema pisanjima stranih medija, modna ikona Donatela Versaće lično je nadgledala kreiranje njenih stajlinga, a za mladu je pripremljeno čak 26 različitih odevnih kombinacija i haljina za različite segmente trodnevne proslave. Takođe se pominje da je u kreiranju glavne venčanice učestvovao i dizajner Simon Porte Žakmus.



Na Siciliju stiže oko 300 probranih gostiju iz sveta muzike, filma i mode. Među zvanicama su velika imena poput Eltona Džona, Čarli Eks-Si-Eks (Charli XCX), producenta Marka Ronsona i top modela poput Điđi Hadid.

lZanimljiv detalj koji odjekuje u medijima jeste da Dua Lipa, uprkos svetskoj slavi, želi da ispoštuje svoje korene. Među muzičarima koji su angažovani da zabavljaju goste pominje se i poznati pevač narodne muzike sa Balkana, Sinan Vlasaliu. Venčanje će zvanično predvoditi gradonačelnik Palerma, Roberto Lagala.