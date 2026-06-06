Modna kreatorka Verica Rakočević je progovorila o razočaranjima koje je doživela tokom života, te priznala da ju je iskrenost često koštala, ali da svoje principe zbog mišljenja drugih nikada nije menjala.

Kako je otkrila, prija joj što se poslednjih godina vratila sebi i napustila lažni glamur.

- Život sam upakovala u jednu drugu vrstu glamura, prirodno okruženje, vraćanje izvornom biću i to me jako smirilo. Ljudi nisu uvek spremni da prihvate da nisu u pravu. Principijelnost me je koštala. Imala sam situacije da su neprijatelji mojih prijatelja bili vrlo zainteresovani da budu u mojoj blizini, čak i da sarađuju sa mnom i ja bih imala ozbiljan profit od toga, ali za mene je to uvek bilo ne. Prosto sam iskrena i zato valjda imam i iskrene prijatelje, ali sam imala i situacije da su mi najbliži nekad okrenuli leđa – rekla je Verica, pa dodala:

- Od prijatelja očekujem da mi sve kažu iskreno i važna je ta interakcija. Mora biti obostrano. Desilo mi se da je jedna moja prijateljica trebalo da učestvuje oko revije u Rimu pa nije i prosto se od najlepših odnosa desio neki vakum. Pitala sam je „Izvini, šta se desilo?“, a ona mi je odgovorila: „Izvini, tebi se desio najlepši period u životu, a meni najteži. Ne mogu da se radujem tvom uspehu“ i nisam joj zamerila, cenila sam to što je bila iskrena da mi to kaže. Pravi prijatelji su tu i kad ste srećni i kad ste nesrećni. Kvaziprijatelji su tu u nesreći da pokažu svoju veličinu. Onog trenutka kad sreća dođe do vas, oni imaju jaku količinu besa i ljutnje.

"Ne znate da su ljudi loši dok se ne pokažu"

Neke izdaje u životu Verica Rakočević je skupo platila, kako emotivno, tako i finansijski i zdravstveno.

- Doživela sam da me je osoba koštala i materijalno i zdravstveno. Dve osobe, obe su došle i rekle: „Izvinjavamo se, nismo bili okej“. Prvog sam onako prostački oterala, drugom sam rekla da to može da se reši i da postoje žiroračuni. Ništa nije rešeno. Najbitnije je da spavate sa mirnom savešću, ali neki ljudi nemaju savest. Vi mislite da će nekoga dirnuti to što ležite u bolnici i daju vam injekcije da biste bili mirni, da ćete morati da prodajete jedinu imovinu, a iza tog čoveka stoje milijarde. Ali da je drugačije, ne bi ni tih milijardi bilo…

- Ne znate da su ljudi loši dok se ne pokažu, vi uvek polazite iz sebe. Meni se moja deca smeju kad za nekog kažem "on je divan". Kažu: „Mama, zaustavi se, posle 10 dana biće druga priča“ i to sam ja, možda je trebalo da se promenim, ali nisam. Otpali su ljudi koji su morali da otpadnu – otkrila je kreatorka u podkastu "Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov Kesar".

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