Njene suze, iskrenost i duhoviti komentari ubrzo su osvojili milione korisnika društvenih mreža.

"Bili su tako mladi i zaljubljeni"

Korisnica TikToka Kejsi objavila je video u kojem njena starija sestra ne može da zaustavi suze dok posmatra roditelje kako izgovaraju sudbonosno „da“.

„Gledamo venčanje naših roditelja, a ona plače“, napisala je Kejsi u opisu snimka.

Dok kamera prikazuje stari snimak sa venčanja, njena sestra kroz suze govori:

„Bili su tako lepi, bili su tako mladi i zaljubljeni.“

U tom trenutku Kejsi se našalila:

„A onda smo se desile mi.“

Njena sestra je nastavila u istom tonu:

„I mi smo ih uništile.“

Video pregledan više od 3,5 miliona puta

Snimak je za kratko vreme postao viralan i prikupio više od 3,5 miliona pregleda. Korisnike društvenih mreža posebno je osvojila kombinacija iskrenih emocija i humora.

Kasnije je Kejsi objasnila da je autistična, dok njena sestra ima dijabetes tipa 1, zbog čega su obe često veoma emotivne kada razmišljaju o porodici i roditeljima.

U jednom trenutku sestra je kroz suze izgovorila:

„O Bože, oni su imali živote pre nas. Izgledaju tako srećno.“

Roditelji imali savršen odgovor

Nakon što je video postao popularan, Kejsi je odlučila da pita roditelje šta misle o svemu.

Njena majka je bez razmišljanja odgovorila:

„Naš brak je sjajan. Naši životi su bolji zbog naših ćerki.“

Ni otac nije imao dilemu:

„Ne bih to menjao ni za šta. Volim što sam tata devojčicama.“

Ljudi poručili: "Deca ne uništavaju živote roditelja"

U komentarima su se javili brojni roditelji koji su želeli da uteše sestre.

„Empatija je divna stvar, ali kao roditelj mogu da vam kažem da ih niste upropastile. Dolazak naše dece doneo nam je najbolje godine života“, napisao je jedan korisnik.

Kejsi je kasnije otkrila da su njeni roditelji zajedno skoro tri decenije i da su i dalje veoma zaljubljeni, a na kraju je priznala da je cela situacija bila mnogo manje dramatična nego što je izgledala na snimku.

„Samo sam bila emotivna i dramatična“, našalila se ona.

Ovaj simpatičan trenutak podsetio je mnoge da roditelje često posmatramo samo kroz ulogu mame i tate, zaboravljajući da su i oni nekada bili mladi, zaljubljeni i puni planova mnogo pre nego što su dobili decu.