Prema navodima Aksiosa, Netanjahu je ostao zatečen kada je saznao za Trampovu poruku, posle čega su izraelski zvaničnici od Bele kuće zatražili dodatna objašnjenja.

Aksios navodi da je Trampova objava u suprotnosti sa ranije postignutim dogovorom, prema kojem je Izrael zadržao pravo da izvodi napade čak i tokom prekida vatre, ukoliko ih obrazloži samoodbranom.

Na zahtev da komentariše Trampovu poruku, Bela kuća nije ulazila u dodatna pojašnjenja, već je samo potvrdila pravo Izraela na samoodbranu.

Donald Tramp je u petak na društvenoj mreži "Truth Social" napisao da Izrael više neće napadati Liban, jer su mu, kako je naveo, "Sjedinjene Američke Države to zabranile".

