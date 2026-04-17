Sutra će dizajnerka Melina Džinović izgovoriti sudbonosno „da“ svom izabraniku, Englezu Džefriju Polu Arnoldu (70), dok je slavlje već počelo večeras luksuznom večerom u krugu najbližih zvanica.

Gosti su počeli da pristižu još tokom jučerašnjeg dana, a ceremoniji prisustvuje oko 70 pažljivo odabranih zvanica iz njihovog najbližeg okruženja.

Ovaj događaj organizovan je u strogoj tajnosti, uz svaki detalj prilagođen Melininom modnom ukusu i estetici, po kojoj je i prepoznatljiva u svom poslu.

Restoran je smešten tik uz more, sa pogledom koji važi za jedan od najlepših na francuskoj rivijeri, a meni za ovakve svečane večere najčešće je baziran na vrhunskim morskim specijalitetima.

Predjela poput karpaća od sveže ribe, sevičea (popularno južnoameričko, primarno peruansko jelo od sirove ribe ili morskih plodova, kuvano u citrusnom soku) ili foa gra (francuski delikates od posebno tovljenih pačjih ili guščjih jetara, prepoznatljiv po kremastoj teksturi i bogatom, masnom ukusu), luksuzni izbor glavnih jela: jakobove kapice, gambasi, fileti najkvalitetnije ribe ili goveđi file, a neizostavni specijalitet kuće je čuvena riblja čorba bujabes, koja sama po sebi važi za pravi gastronomski spektakl.

Dezerti su u francuskom stilu - sufle, flambirane palačinke i egzotično voće.

Glamurozno slavlje održaće se u jednom luksuznom mestu, do kojeg će svatovi iz Monaka ploviti brodovima i jahtama, a neki leteti helikopterima.

