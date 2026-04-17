Evropski vojni i politički krugovi sve otvorenije govore o mogućim scenarijima nakon završetka rata u Ukrajini, a jedno od najozbiljnijih upozorenja stiglo je iz samog vrha belgijske vojske. Načelnik Generalštaba Belgije Frederik Vansina izjavio je u intervjuu za list „Le Soir“ da Evropa ima ograničen vremenski okvir da se pripremi za potencijalne bezbednosne izazove koji bi mogli doći iz Rusije.

Prema njegovim procenama, očekuje se da bi rat u Ukrajini mogao da bude okončan do 2030. godine, ali upravo taj period označava i početak nove, izuzetno zahtevne faze za evropsku bezbednost.

- Godina 2030. će biti težak period za Evropu. Do tada se nadamo da će rat u Ukrajini biti završen. Rusija će imati vojsku od 650.000 do 700.000 iskusnih vojnika - upozorio je Vansina.

On smatra da Evropa mora iskoristiti naredne godine kako bi značajno unapredila sopstvene odbrambene kapacitete i dostigla nivo vojne spremnosti koji će poslati jasnu i nedvosmislenu poruku Moskvi.

- Do 2030. godine moramo biti u stanju da kažemo Vladimiru Putinu da neće dobiti rat protiv Evrope bez Amerikanaca - naglasio je.

Vansina je posebno istakao da evropske zemlje trenutno imaju određeni vremenski prostor upravo zahvaljujući, kako je rekao, otporu Ukrajine.

- Imamo još nekoliko godina pred sobom, zahvaljujući hrabrosti i krvi Ukrajinaca, koji nam kupuju to vreme. Zato ih tako odlučno podržavamo - dodao je.

Govoreći o trenutnom stanju na frontu, ocenio je da se sukob nalazi u svojevrsnoj pat poziciji, ali je upozorio da Rusija i dalje raspolaže značajnim vojnim potencijalom.

Prema njegovim rečima, ruske snage već sada imaju između 650.000 i 700.000 iskusnih vojnika na terenu, dok istovremeno funkcioniše ratna ekonomija koja svakodnevno proizvodi vojnu opremu.

- Rusija i dalje ima funkcionalnu ratnu ekonomiju koja svakodnevno proizvodi vojnu opremu, a ruski narativ ostaje ratoboran i agresivan - rekao je Vansina.

On je ukazao i na planove predsednika Rusije Vladimira Putina da dodatno proširi vojsku, potencijalno do 1,5 miliona pripadnika, kao i na političku retoriku koja podrazumeva povratak na granice iz 1997. godine, što bi značilo smanjenje prisustva NATO-a u Centralnoj Evropi.

Na kraju, Vansina je zaključio da će nakon završetka rata u Ukrajini Evropa morati da bude dovoljno snažna da odvrati Rusiju od bilo kakvih daljih poteza, naglašavajući da se sve to odvija u složenom kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Čim se ovaj sukob u Ukrajini završi, Evropa mora biti dovoljno jaka da odvrati Rusiju. Sve se ovo dešava u kontekstu naših trenutnih odnosa sa Sjedinjenim Državama - zaključio je Vansina.