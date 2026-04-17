U dokumentarcu „Sale“, posvećenom liku i delu Saše Popovića, emotivno svedočenje Jelene Karleuše je mnoge dovelo do suza.

Tom prilikom, pevačica se prisetila bolne životne situacije u kojoj joj je Saša pružio neizmernu podršku.

- Ošišala sam se do glave, tada mi je preminula majka. Mislila sam da sam lepa i da mi baš super stoji. Njemu je to bilo šokantno, a nije rekao ni reč. Sećam se da me je gledao šokirano iz nekog ugla. Taj pogled je bio šokiran - ispričala je Jelena kroz suze, pa dodala:

- Prišao mi je i rekao: „Kako si lepa“. To je bio Sale. Znao je da slaže ženu na neki lep i pametan način – prisetila se Karleuša, koja je kroz suze istakla da je Popović uvek bio uz nju u najtežim životnim trenucima.

- U nekim mojim velikim životnim lomovima Saša je uvek bio tu. Kad je mi je umrla majka, on je prvi došao u moju kući da mi izjavi saučešće, prvi me je pozvao, prvi mi je pružio ruku kad su svi bili protiv mene - istakla je sa suzama Karleuša.

