Vest o smrti pevača Saše Katančića (49) iznenadila je i rastužila je sve one koji su ga poznavali.



Od njega se oprostila i njegova kuma, koja se Saše oprostila slikom na kojoj je pevač, koji je umro od srčanog udara, pozirao sa bratom Darka Lazića, Draganom, koji je 11. marta poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Naime, Saša i Dragan bili su kumovi žene koja se sada oprostila od pevača.

- Živote, šta je ovo? - napisala je utučena kuma Lazića i preminulog Katančića, a na slici se nalazi i pokojni kum Katančića.

Osim toga, objavila je i jedan snimak sa privatne proslave na kojoj su zajedno Saša i Dragan.

Prijatelji i kolege se opraštaju na mrežama od Katančića, a poslednji pozdrav nije izostao ni od Darka Lazića, koji je pre nešto više od mesec dana sahranio rođenog brata Dragana.

- Brate počivaj u miru, neka ti je laka crna zemlja - poručio je Darko.

