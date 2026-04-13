Jelena Karleuša svojevremeno se izjašnjavala kao ateista i u više navrata je isticala da ne veruje u Boga.

Uprkos tome, sa porodicom ipak praznuje pravoslavne praznike kao što su Uksrs i Božić, isitčući da njene ćerke jedva dočekaju da farbaju jaja i tom prilikom pokazuju svoju kreativnost.

- Niki i Atini sam objasnila šta znači Bog... Rekla sam im da je to jedna kolektivna šizofrenija, da ljudi vide jednog čiku na nebu kog niko nikad nije video. To je u psihoanalizi šizofrenije! Kako objasniti postojanje nečega što niko nikad nije video sem tako? - govorila je Jelena.

Na Božić 2021. godine svoju pripadnost i verovanje pevačica je ovako objasnila:

- Iako sam ateista, sa zadovoljstvom učim decu tradiciji nasšeg naroda ali i tradiciji Slovenije, Hrvatske, Bosne, Kosova, Crne Gore, Austrije... jer u nama tecče krv svih tih naroda - napisala je Jelena uz objavu.

- Otac mi je Srbin, majka Slovenka, jedan deda iz Like, drugi iz Slovenije, jedna baka iz Bosne, druga sa Kosova, prababa Austrijanka...Šta sam onda ja? Čovek. Volim i poštujem sve vere i nacije...jer kad se sve sabere i oduzme, kad je frka, svi smo isti. Jedina podela je u našim glavama. Prema tome, budite dobri ljudii učite svoju decu pravim vrednostima, oni su bolja budućnost - govorila je Karleuša.

