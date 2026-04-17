Dolazak italijanske premijerke Đorđe Meloni u Pariz, gde je učestvovala na konferenciji posvećenoj pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz, izazvao je ogromnu pažnju javnosti – ali ne samo zbog same konferencije.

Francuski predsednik Emanuel Makron dočekao je Meloni ispred Jelisejske palate, u protokolarnom susretu koji je trebalo da prođe u standardnoj diplomatskoj atmosferi. Međutim, trenutak njihovog pozdrava pretvorio se u pravi viralni hit.

Naime, snimak susreta brzo je počeo da kruži društvenim mrežama, jer su Makron i Meloni razmenili zagrljaj i poljubac pred kamerama, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

Posebnu pažnju privukao je izraz lica italijanske premijerke, koja je, prema ocenama korisnika na mrežama, delovala zbunjeno i iznenađeno, kao da je očekivala klasično rukovanje, a ne prisniji gest francuskog predsednika.

Video-snimak tog trenutka ubrzo je postao jedan od najdeljenijih sadržaja, uz brojne interpretacije i šale na račun neobične diplomatske scene koja je zasenila samu temu sastanka.