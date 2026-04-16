Jelena Karleuša je pre mnogo godina bila u braku sa Bojanom Karićem, a nedavno je otkrila da su se sreli prvi put nakon gotovo dve decenije.

Neočekivan susret dogodio se tokom leta avionom, dok je pevačica putovala sa svojim ćerkama, Atinom i Nikom.

- Nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, pre susreta sa Bogoljubom Karićem. Bila sam sa decom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana. Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sedele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: "Ćao, ja sam Bojan, bivši muž vaše mame." One su se šokirale, pošto im nikada nisam pominjala. Ali, Duško im je nekoliko puta pokazao njegovu fotografiju - rekla je Jelena, pa dodala:

"Bio je začuđen"

- To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: "Mama, je l' to onaj jako bogat?". Odgovorila sam joj da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši! - istakla je Karleuša.

