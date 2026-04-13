Pevačica Jelena Karleuša u svom dvorištu na Dedinju napravila je pravi vaskršnji raj za nju i ćerke koje najradosniji praznik ipak nisu provele same.

Otkako seDuško iselio iz lukuznog objekta, Jelena je ostala sama sa naslednicama Nikom i Atinom, ali juče je u dvorištu vile uslikan dobro poznati muškarac koga deca obožavaju. U pitanju je Jelenin tata Dragan koji je pop divi najveća podrška nakon smrti majke Divne.

Nekadašnji policajac, pasionirani ribolovac, tata i deda seo je pokraj naslednice, te je tako nastala dirljiva fotografija u porodičnom domu na dan vaskrsa.

Setimo se, Divna se sa 19 udala za Dragana 1977. godine, a već iduće godine dobili su ćerku Jelenu, danas popularnu pevačicu. U to vreme Divna je bila studentkinja Pravnog fakulteta, a Dragan kriminalistički inspektor. Razveli su se dok je Jelena još bila mala, a nakon rastanka njen otac je u drugom braku dobio dva sina, dok Divna nije želela da ima još dece.

- Kad sam ja bila na poslu, kod kuće ju je čekala baka sa jelom koje voli. Sve što je poželela, bilo joj je kupljeno. Ja sam je vodila na more, otac takođe, i sve je dobijala duplo. Ostala je da živi sa mnom, ali je otac uvek bio uz nju kad joj je to trebalo. Poveravala mi se i izgradile smo divan odnos, što nikada nije zloupotrebila. Nisam želela da rodim drugo dete da tu ljubav prema njoj ne bih delila na dva dela. Kada sam se razvela, moja odluka da ne rodim drugo dete bila je još snažnija jer nisam želela da Jelena ima polubrata ili polusestru. I ona je volela da bude jedinica, princeza i obožavano biće - pričala je Divna o ljubavi prema ćerki kojoj je bila velika podrška u životu.

Ipak, Karleuša je kao članica žirija pre nekoliko godina, iznenadila je sve kad je u jednoj emisiji otkrila delić iz biografije svog oca, kada je takmičar pevao pesmu “Lola” koju u originalu izvodi Čobi što je pevačicu podsetilo na oca.

- Ne znam da li znate ali moj otac je svirao bubnjeve sa grupom ‘Pro arte’ baš na pesmi ‘Lola’ i to je bilo mnogo pre njegove policijske karijere - ispričala je Jelena koja je očigledno muzikalnost nasledila od svog oca. Inače, grupu “Pro arte” osnovao je 1967. godine klavijaturista i kompozitor Đorđe Novković, a sa dolaskom Vladimira Savčića Čobija u grupu oni postaju prave zvezde.

Dragan je Jeleni nakon Divnine smrti velika podrška.

