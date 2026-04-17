U Zaporožju je sedam ljudi povređeno u ruskom napadu dronom, uključujući i osmogodišnje dete, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov.

"Sedmoro je povređenih, uključujući dete, kao rezultat neprijateljskog jutarnjeg napada na Zaporožje. Povređen je osmogodišnji dečak. Ima akutnu reakciju na stres. Lekari su pružili svu potrebnu pomoć. Sada je dete kod kuće", napisao je Fedorov na Telegramu.



Prema njegovim rečima, povređena su tri muškarca i tri žene. Četvoro povređenih su u bolnicama pod lekarskim nadzorom, a dve osobe se leče ambulantno.